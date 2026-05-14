Staffel 1Folge 10vom 14.05.2026
Surfen / Das Raumschiff / PizzaJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 10: Surfen / Das Raumschiff / Pizza
23 Min.Folge vom 14.05.2026
Tim und Kai gehen Krater-Surfen und wagen einen coolen neuen Trick. // Tim und Kai versuchen, das Raumschiff aus Dads Kindheit nachzubauen. // Tim versucht, das Haus von einem lästigen Weltraumkäfer zu befreien.
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Tim Rex im All
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany