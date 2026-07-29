Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Tim Rex im All

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 29.07.2026
Die Mondkuh / Der Nebulator / Der Weltraumkäfer

Die Mondkuh / Der Nebulator / Der WeltraumkäferJetzt kostenlos streamen

Tim Rex im All

Folge 5: Die Mondkuh / Der Nebulator / Der Weltraumkäfer

23 Min.Folge vom 29.07.2026

Tim, Tommy und Tia finden ein verlorenes Spielzeug und versuchen, es zu seinem Besitzer zu bringen. Kai freut sich darauf, mit dem Nebulator zu fahren, aber Tim ist sich unsicher. Tim und Kai wollen den Weltall-Käfer fotografieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tim Rex im All
Nickelodeon

Tim Rex im All

Alle 2 Staffeln und Folgen