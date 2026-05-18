Staffel 1Folge 4vom 18.05.2026
Raketenschuhe / Der Mondpapagei / SaurierballJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 4: Raketenschuhe / Der Mondpapagei / Saurierball
23 Min.Folge vom 18.05.2026
Tim probiert ein paar neue Raketenstiefel aus, aber die fliegen schnell in alle Richtungen. Tim, Tommy und Tia passen auf den Mondpapagei der Brontes auf. Tim, Tommy und Tia treten beim Fangball gegen ihre Eltern an.
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Tim Rex im All
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany