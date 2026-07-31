Staffel 1Folge 9vom 31.07.2026
Spielzeug / Astro-Scherz-Tag / MaulwurfJetzt kostenlos streamen
Tim Rex im All
Folge 9: Spielzeug / Astro-Scherz-Tag / Maulwurf
23 Min.Folge vom 31.07.2026
Tim tut alles, um das neue DinoStar-Spielzeug zu bekommen. Er und Dad müssen einen Maulwurf fangen.
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Tim Rex im All
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany