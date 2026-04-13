Tinderreisen
Folge 3: Lecken verboten!
58 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Danny schwebt nach seinem Date mit einer jungen Brasilianerin in Lissabon auf Wolke Sieben. Sie möchte ihn wiedersehen - die beiden verabreden sich in einer romantischen Strandbar mit Traumblick. Sein Freund Patrick hingegen befindet sich auf einem Tiefpunkt und ertränkt sein gescheitertes Rendezvous im Alkohol. Währenddessen schwelgt Charlie in Südkorea weiter im Liebesglück und ist begeistert, als seine neue Flamme ihm sein koreanisches Horoskop vorliest.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4