Golden Retriever EnergyJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 9: Golden Retriever Energy
60 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Während Jessica in Malaga mit Ignacio durch die nächtliche Stadt schwebt und von romantischen Momenten träumt, wird Lev in Seoul kurzerhand abserviert. In Barcelona erlebt Jayden eine intensive Romanze, doch Sayed bringt mit seinem Verhalten die Nerven seiner Freunde an ihre Grenzen. Manuel genießt in Marseille die Nähe zu Denisa, bis unerwartete Zwischenfälle für Verwirrung sorgen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4