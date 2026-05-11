Tinderreisen
Folge 7: Tschin Bumm - Liebe
60 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
In Lissabon könnte die Gefühlslage unterschiedlicher kaum sein. In Südkorea erhält Lev einen sehr persönlichen Einblick in das Leben seines Dates Jin. In Marseille nehmen die Gefühle rasant Fahrt auf und in Malaga überschlagen sich die Ereignisse.
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Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4