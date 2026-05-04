Tinderreisen
Folge 6: Der Wein-Frodo
59 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
In Lissabon ziehen Patrick und Danny unterschiedliche Schlüsse: Während einer romantische Momente erlebt, definiert der andere seine Ansprüche völlig neu. In Malaga sorgt ein Überangebot an Dates für Chaos: Yessica steht plötzlich zwischen zwei Männern. Außerdem gelingt es Michi in Barcelona, endlich seine Gefühle zuzulassen.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Tinderreisen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Romanze
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5, Season 7-8: ATV & © Season 3: Mediavilm (HANN Filmproduktionsgesellschaft m.b.H) & © Season 4, Season 6-7: ProSiebenSat.1 PULS 4