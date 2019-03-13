Tiny House, Big Living
Folge vom 13.03.2019: Abenteuer Tiny House
20 Min.Folge vom 13.03.2019
Sarah leitet Expeditionen in der Antarktis und auf Grönland, ihr Partner Erik ist Fotograf und Profi-Kajaker. Da beide ständig auf Reisen sind und dann im Auto oder bei Freunden schlafen, möchte Erik ein Zuhause, das sie mitnehmen können. Ein Tiny House auf Rädern wäre perfekt: das fahrbare Basislager für ihre Abenteuer. Ihr Haus soll 15 qm bekommen und auf diesem Raum eine Küche, ein Duschbad und Platz für Freunde bieten. Ganz wichtig sind außerdem Stauraum für ihre Ausrüstung und eine eigene Stromversorgung, am liebsten mit Solarenergie. Das Paar will überwiegend recycelte Materialien verwenden und viel selber machen. Geplante Kosten: 25.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.