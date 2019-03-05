High-Tech-Haus im KleinformatJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 05.03.2019: High-Tech-Haus im Kleinformat
21 Min.Folge vom 05.03.2019
Katherine und Zane aus Santa Fe, New Mexico, wollen in ihrer Werkstatt Tiny Houses für Kunden bauen und starten mit einem Prototyp für den Eigenbedarf. Das Mini-Domizil wird nur 19 qm groß, aber äußerst effizient: eine kleine Küche mit Herd, Edelstahlplatte und Kühl-Gefrier-Schubladen-Kombi, ein speziell gefertigter Mini-Holzofen und eine japanische Ofuro-Badewanne brauchen nicht viel Platz, bieten aber einen gewissen Luxus. Außerdem will das Paar keinen Schlafboden, um nicht täglich hoch- und runterklettern zu müssen, sondert entscheidet sich für eine Art Schrankbett. Das Tiny House soll in zwei Monaten fertig sein, geplante Baukosten: 50.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.