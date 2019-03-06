Mini-Domizil statt Couch-SurfingJetzt kostenlos streamen
Tiny House, Big Living
Folge vom 06.03.2019: Mini-Domizil statt Couch-Surfing
21 Min.Folge vom 06.03.2019
Lilly ist Zirkusartistin und ständig unterwegs. Nachdem sie die vergangenen drei Jahre mit Couchsurfing verbracht hat, ist sie sicher, dass ein Tiny House auf Rädern die perfekte Lösung für ihren nomadenhaften Lifestyle wäre. Sie hat den Grundriss des 12 qm-Häuschens selbst gezeichnet und will ihr künftiges Domizil mit Hilfe ihres Vaters und Zirkuskollegen selber bauen. Zu den Einrichtungselementen zählen ein großes, verstecktes Aufbewahrungsfach für ihr Zirkusequipment, eine in den Boden eingelassene Badewanne, in der sie nach Auftritten entspannen kann, und ein speziell designtes Treppenhaus, in dem ihre Haustiere sicher herumklettern können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.