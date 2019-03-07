Tiny House, Big Living
Folge vom 07.03.2019: Miniatur-Haus mit Pool
21 Min.Folge vom 07.03.2019
David und Peggy-Sue wollen nach sechs Jahren endlich zusammenziehen. Nashville soll ihre zukünftige Heimat werden. Hier wird Peggy-Sue eine Boutique führen, und David hat gerade eine Firma gegründet, die für Kunden maßgeschneiderte Tiny Houses baut. Das erste Projekt soll jedoch den Eigenbedarf des Paares decken: Sie wollen ein Minihaus, das kostengünstig und leicht sauber zu halten ist, um möglichst wenig Zeit mit Putzen zu verschwenden. David wird das 20 qm-Eigenheim zusammen mit Businesspartner Zac designen. Es soll unter anderem ein Jacuzzi, eine aufklappbare Veranda und genug Platz für Gäste bieten, da das Paar gerne Dinner Partys gibt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.