Tiny House, Big Living
Folge vom 08.01.2020: Das Designer-Häuschen
21 Min.Folge vom 08.01.2020
Sterling ist als Model viel unterwegs und ständig auf Reisen. Nach einigen Jahren in WGs und einem teuren Einzimmerapartment in L.A. beschließt er, sein eigenes mobiles Zuhause zu bauen - mit der Unterstützung seines Vaters, der seit 40 Jahren als Architekt arbeitet. Sterling hat eine klare Vorstellung und hätte gerne etwas Einzigartiges und Modernes.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.