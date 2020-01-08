Tiny House, Big Living
Folge vom 08.01.2020: Ein Haus für fünf
21 Min.Folge vom 08.01.2020
Eine Familie wird kreativ, um zu fünft in ein Tiny House zu passen. Das Haus wird komplett auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Damit spart die Familie langfristig Geld und kann das College der Kinder bezahlen. Während sich die Eltern ein Doppelbett wünschen, bekommen die Kinder auch ein eigenes Spielzimmer.
