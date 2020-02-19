Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tiny House, Big Living

Das kleine Kaffeehaus

HGTVFolge vom 19.02.2020
Das kleine Kaffeehaus

Das kleine KaffeehausJetzt kostenlos streamen

Tiny House, Big Living

Folge vom 19.02.2020: Das kleine Kaffeehaus

21 Min.Folge vom 19.02.2020

Ein Ehepaar erfüllt sich einen Traum und baut ein Tiny House, das gleichzeitig als mobiles Café für unterwegs fungiert. Damit die wenigen Quadratmeter als funktionaler Wohnraum und Arbeitsraum genutzt werden können, wird der Dachboden zum Büro, die Küche zu einem Coffeeshop mit Straßenverkauf-Fenster und das Wohnzimmer zur Verkaufsfläche.

Alle verfügbaren Folgen