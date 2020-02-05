Tiny House, Big Living
Folge vom 05.02.2020: Wohnsitz mit Öko-Touch
21 Min.Folge vom 05.02.2020
Ein frisch verheiratetes Paar verlässt New York für mehr Entschleunigung und Minimalismus. Mit dem Schwerpunkt auf Outdoor-Design bauen Brianna und Chris ein Haus in Vermont, bei dem der Außen- und Innenbereich mit gebeizten Zedernholzverkleidungen, dunklem Bambusboden und Schiffswänden verschmilzt. Besonders ist auch eine zusammenklappbare Kombination aus Esstisch und Schreibtisch.
