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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 13vom 12.04.2019
Viel los im Revier

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 13: Viel los im Revier

24 Min.Folge vom 12.04.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Denn das Team von der Hauptwache Bochum löst auch alltägliche Einsätze mit Herz und Einfühlungsvermögen - besonders wenn jemand Hilfe benötigt.

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