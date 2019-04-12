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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 17vom 12.04.2019
Die verwirrte alte Dame

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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 17: Die verwirrte alte Dame

24 Min.Folge vom 12.04.2019Ab 12

Toto und Harry sind wieder unterwegs. Da geht es Ladendieben an den Kragen, sturztrunkenen Autofahrern an den Führerschein und den Zuschauern ans Herz. Heute helfen die beiden einer verwirrten alte Dame - die will mit den "Halunken" aber erst mal nichts zu tun haben.

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