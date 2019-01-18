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Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 19vom 18.01.2019
Schlägerei unter Frauen

Schlägerei unter FrauenJetzt kostenlos streamen

Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier

Folge 19: Schlägerei unter Frauen

24 Min.Folge vom 18.01.2019Ab 12

Toto und Harry werden angefunkt, weil eine Schlägerei zwischen zwei Frauen gemeldet wird. Als die beiden Polizisten am Tatort eintreffen, haben sich die Gemüter allerdings längst wieder beruhigt, auch wenn eine Damen eine Beule davongetragen hat. War Alkohol bei dem Streit im Spiel?

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