Staffel 3Folge 19vom 18.01.2019
Schlägerei unter FrauenJetzt kostenlos streamen
Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 19: Schlägerei unter Frauen
24 Min.Folge vom 18.01.2019Ab 12
Toto und Harry werden angefunkt, weil eine Schlägerei zwischen zwei Frauen gemeldet wird. Als die beiden Polizisten am Tatort eintreffen, haben sich die Gemüter allerdings längst wieder beruhigt, auch wenn eine Damen eine Beule davongetragen hat. War Alkohol bei dem Streit im Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Toto - Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins