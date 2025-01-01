Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 1: Texas
88 Min.Ab 12
Bochum im Ruhrpott, das ist das Heimat-Revier von Toto und Harry. Seit Jahren schon gehen die beiden Kult-Cops hier auf Streife. Aber wie ist der Polizei-Dienst auf der anderen Seite der Welt. Was passiert, wenn die beiden ihren Kollegen im Wilden Westen der USA über die Schulter schauen? Mitten in Texas geht es jetzt auf Streife.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH