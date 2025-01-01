Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Jamaika

Kabel EinsStaffel 2Folge 5
Jamaika

JamaikaJetzt kostenlos streamen

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 5: Jamaika

87 Min.Ab 12

Toto und Harry sind auf Streife in Jamaika, dem Land der Rastafaris und des Reggae. Doch wer sich hier traut die Urlauberpfade zu verlassen, betritt gefährliches Pflaster. Die Polizei ist 24 Stunden im Einsatz. Das wird Totos und Harrys härtester Einsatz! In Montego Bay sind sie bei einer Jagd auf Einbrecher dabei, die am helllichten Tage eine Villa ausrauben und einem DJ sein Equipment klauen. Außerdem werden sie unfreiwillig Zeuge eines Mordes an einem Taxifahrer.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Kabel Eins
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Alle 2 Staffeln und Folgen