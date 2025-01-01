Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 3: Alaska
87 Min.Ab 12
Die Kult-Cops Toto und Harry aus Bochum müssen bei diesem Einsatz ordentlich zittern: Für sie geht es in den nördlichsten Bundestaat der USA, nach Alaska. In Anchorage erleben sie eine aufreibende Streife inklusive der Räumung eines Drogenhauses und einer Prügelei. Beim Fur-Rendezvous-Festival versuchen die beiden zwischen Rentier- und Hundeschlittenrennen den Überblick zu behalten. Und bei einem dramatischen Einsatz gilt es einen Selbstmord zu verhindern.
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH