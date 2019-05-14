Zwei Brüder auf SchnäppchenjagdJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 14.05.2019: Zwei Brüder auf Schnäppchenjagd
42 Min.Folge vom 14.05.2019
Ross und Randall aus Rhonde Island sind Brüder, haben zusammen eine Immobilienfirma und lieben das Wasser. Schon als kleine Jungs waren sie ständig mit Paddelbooten am See, inzwischen sind es Jet-Skis. Und jetzt haben sie beschlossen, ein Haus am Tiogue Lake oder einem anderen See in Coventry zu kaufen. Das Feriendomizil sollte direkt am Wasser liegen, zwei Schlafzimmer, ein Bad, einen Garten und eine Anlegestelle haben. Da sie nicht über 180.000 Dollar ausgeben wollen, stehen hier nur stark renovierungsbedürftige Objekte zur Auswahl. Doch Randall ist gelernter Schreiner und schreckt selbst vor baufälligen Hütten nicht zurück - bis er auf Termiten stößt.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.