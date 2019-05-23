Traumhaus am See
Folge vom 23.05.2019: Ein Bungalow an Ufer
42 Min.Folge vom 23.05.2019
Der Lewis Smith Lake im Norden von Alabama hat über 1000 Kilometer Uferlinie, ist ideal für Wassersport, herrlich klar und einer der saubersten Stauseen von Amerika. Hier suchen Jenny und Dave Briggs einen Zweitwohnsitz, in dem auch ihre fast volljährigen Zwillinge gerne mal ein Wochenende mit den Eltern verbringen. Das Haus sollte fünf Zimmer und einen offenen Grundriss haben, doch viel wichtiger ist der Außenbereich, da die Familie die meiste Zeit am Wasser verbringen will: ein Steg mit zwei Liegeplätzen für Boot und Jet-Ski und ein großer Garten. Da ihre finanzielle Schmerzgrenze bei 500.000 liegt, gibt es nur renovierungsbedürftige Objekte zur Auswahl.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.