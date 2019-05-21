Traumhaus am See
Folge vom 21.05.2019: Am See lebt sich's besser!
42 Min.Folge vom 21.05.2019
Der Lake Wedowee liegt am Fuß der Cheaha Mountains in Alabama und hat über 400 Kilometer Uferlinie. Hier verbringen Chris und Jenny Elliot mit ihren zwei Kindern seit Jahren die Ferien und haben nun beschlossen, ein Eigenheim zu kaufen. Denn dieser Ort ist für die Eltern ideal zum Entspannen und Bootfahren, während sich die Kids im Wasser austoben können. Das Haus sollte in Ufernähe sein, fünf Zimmer, zwei Bäder, eine große Küche und einen Bootssteg mit Rampe haben, weil Chris seinen Jet-Ski gern selbst zu Wasser lässt. Das Budget liegt bei 500.000 Dollar. Und da Chris Bauunternehmer ist, kann er anfallende Renovierungsarbeiten selbst übernehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.