Traumhaus am See
Folge vom 15.05.2019: Traumhaus mit Dachschaden
42 Min.Folge vom 15.05.2019
Endlose Wälder, sanfte Hügel, glasklare Seen: Auch Biotechniker Mark und Personalreferentin Mary Lynn träumen vom Leben am Wasser. Die Patchwork-Familie mit vier Kids aus Boca Raton, Florida, will sich am Apple Valley Lake in Ohio ein Eigenheim zulegen, das auf Dauer ihr fester Wohnsitz werden soll. Das Objekt soll einen idyllischen Seeblick haben und direkt am Ufer liegen, außerdem vier Schlafzimmer, mindestens zwei Bäder und eine schicke Inselküche. Maklerin Chris hilft ihnen bei der Suche und hat schon einige Immobilien in petto. Doch da ihr Gesamtbudget 460.000 Dollar nicht übersteigen darf, muss die Familie bei der Renovierung selber mit anpacken.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.