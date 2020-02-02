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Traumhaus gesucht: Hawaii

Abenteuer auf Maui

HGTVFolge vom 02.02.2020
Abenteuer auf Maui

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Traumhaus gesucht: Hawaii

Folge vom 02.02.2020: Abenteuer auf Maui

21 Min.Folge vom 02.02.2020

Das Leben eines Ehepaars aus Florida ändert sich schlagartig, als sie all ihre Sachen packen und nach Hawaii ziehen. Für Lynn und Ed erfüllt sich damit ein Lebenstraum! Sie verlieben sich in die Insel Maui und deren atemberaubende Natur und angenehme Brise am Meer. Mit ihrer Immobilienmaklerin suchen die beiden nach einer bezugsfertigen Eigentumswohnung in der Nähe des goldenen Sandstrands.

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