Traumhaus gesucht: Hawaii
Folge vom 09.02.2020: Das neue Leben auf Oahu
21 Min.Folge vom 09.02.2020
Ein Leben unter Palmen soll die Zukunft einer Familie mit Sohn und zwei Hunden werden. Aus Washington geht es für sie nach Oahu. Die Möbel der Familie sind per Schiffscontainer bereits auf dem Weg nach Hawaii, jetzt fehlt bloß noch ein Haus. Corey und Amber wünschen sich ein Einfamilienhaus mit mindestens drei Schlafzimmern in einer familienfreundlichen Gegend.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 12-14: Warner Bros. Discovery, Inc.