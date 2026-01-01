Traumhaus gesucht: Hawaii
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Traumhaus gesucht: Hawaii
Haus gesucht in Hawaii: Viele Menschen träumen von einem Leben im Paradies, doch nur wenige trauen sich den großen Schritt. Für die mutigen Auswanderer suchen die Immobilienmakler auf der Inselkette Oahu, Kauai, Maui und The Big Island Traumhäuser für jeden Lebensstil und von erschwinglich bis luxuriös. Die Doku-Serie begleitet Paare und Familien bei ihren ersten Momenten in ihrer neuen Heimat und den Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 12-14: Warner Bros. Discovery, Inc.
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