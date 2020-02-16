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Traumhaus gesucht: Hawaii

Familienzeit auf Kauai

HGTVFolge vom 16.02.2020
Familienzeit auf Kauai

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Traumhaus gesucht: Hawaii

Folge vom 16.02.2020: Familienzeit auf Kauai

21 Min.Folge vom 16.02.2020

Eric und Cheryl finden auf Hawaii alles besser als in ihrer Heimat Utah und beschließen, mit ihren vier Kindern auf die Insel Kauai zu ziehen. Vor Ort suchen sie nach einem Häuschen oder einer großen Wohnung. Hauptsache, die Familie lebt bald in der Nähe des weißen Sandstrandes!

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