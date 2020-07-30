Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 30.07.2020: Eine Frage der Erziehung
47 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12
Die Robertsons wohnen in einer schicken Gegend von Rock Hill, South Carolina, und führen ein privilegiertes Leben. Vater Earl ist ein erfolgreicher Manager und echter Südstaaten-Gentleman, der seine Frau und Kinder über alles liebt. Gattin Terry, frühere Lehrerin, ist eine Frohnatur und arbeitet ehrenamtlich in einer Klinik für psychisch Kranke. Oberste Priorität sind jedoch ihre beiden Söhne, in die Terry völlig vernarrt ist. Man möchte glauben, dass das Paar nicht glücklicher sein könnte - doch in Wahrheit leidet Terry unter einer bipolaren Störung, die die ganze Familie ins Unglück stürzt.
Genre:Dokumentation, Krimi
