Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Welcome back, Jana - vom Bürojob zurück in den Truck

Kabel EinsStaffel 14Folge 1vom 21.07.2024
89 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12

Jana ist zurück! Lange hat es die Chaos-Queen nicht hinterm Schreibtisch ausgehalten und so beginnt sie ihre erste Tour mit 20 Tonnen Altpapier in ihrer neuen alten Heimat Österreich. Auch Ines steht eine 700 Kilometer lange Fahrt von Enfield nach AuLac bevor. Obwohl dem Country Girl die Zeit im Nacken sitzt, will sie ihren guten Freund Chris unbedingt auf einem Rastplatz treffen.

