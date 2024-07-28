Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Weizen auf großer Reise - Uschis Tour nach Arizona

Kabel Eins
Staffel 14
Folge 2
vom 28.07.2024
89 Min.Folge vom 28.07.2024Ab 12

Bei Highway Heldin Uschi ist heute Ausdauer und Geschick gefragt, denn sie muss 24 Tonnen roten Weizen ins 800 Kilometer entfernte Arizona bringen. Im Berchtesgadener Land transportiert Vroni einen Bagger zu einer Baustelle. Damit begibt sich das Küken unter den Trucker Babes in die Königsklasse des Truckerfahrens. Eine echte Herausforderung?

Kabel Eins
