Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Viva Espana - es geht nach Barcelona! Jessys große Lieferung

Kabel EinsStaffel 14Folge 3vom 04.08.2024
Viva Espana - es geht nach Barcelona! Jessys große Lieferung

Viva Espana - es geht nach Barcelona! Jessys große LieferungJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 3: Viva Espana - es geht nach Barcelona! Jessys große Lieferung

89 Min.Folge vom 04.08.2024Ab 12

Von Thüringen über Frankreich ins schöne Barcelona! Frohnatur Jessy muss eine Lieferung Pakete in die über 1600 Kilometer entfernte Hauptstadt Kataloniens transportieren. Auch Hammerbraut Daniela freut sich auf ihre Ferntour. Ihr Highlight: Endlich wieder in ihrem Truck übernachten. Ob das wirklich so gemütlich wird?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 16 Staffeln und Folgen