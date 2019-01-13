Vom Tattoostudio direkt auf die StreckeJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Vom Tattoostudio direkt auf die Strecke
90 Min.Folge vom 13.01.2019Ab 12
Lissy ist mit ihrer "Pink Lady" auf dem Weg an die italienische Adria, wobei sie auf eine harte Probe gestellt wird ... Die "Chaos-Queen" Jana Vetter fährt aus dem deutschen Norden in ihre alte Heimat Österreich. Da sie gerade erst in einer neuen Spedition angefangen hat, ist sie mit den Details des Lkws nicht vertraut. Die sonst so taffe Jana kommt aus dem Konzept. Und bei Neuling Manu muss heute heiße Asphaltmischung transportiert werden. Dann kommt es zur Katastrophe.
