Folge 5: Sabrina ist im "The Lion" am Nürburgring
89 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 12
Manu steht in Holland unter Zeitdruck. Dabei erschweren ihr Fahrradfahrer und das Hafengelände die Arbeit. Sabrina überführt den Showtruck "The Lion", der wochenlang in aufwendiger Handarbeit aufbereitet wurde und sehnsüchtig auf dem Nürburgring erwartet wird. Indessen gerät Annette außer Rand und Band, da ihr Navi streikt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
