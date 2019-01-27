Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Stress und Emotionen - Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck

Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 27.01.2019
Lissy ist auf dem Weg nach Süditalien. Dabei wird ihre Geduld auf die Probe gestellt ... Trucker Babe Manu steht vor einer Premiere: Es geht auf ihre erste mehrtätige Auslandstour nach Italien. Es erwarten sie anspruchsvolle Strecken durch enge Serpentinen und über den Brenner. Bettina hat es endlich nach England geschafft. Doch jetzt ist Konzentration und Improvisationstalent auf königlichem Boden gefragt, denn in England herrscht Linksverkehr.

Kabel Eins
