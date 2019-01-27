Stress und Emotionen - Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Stress und Emotionen - Jana bekommt endlich ihren eigenen Truck
90 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12
Lissy ist auf dem Weg nach Süditalien. Dabei wird ihre Geduld auf die Probe gestellt ... Trucker Babe Manu steht vor einer Premiere: Es geht auf ihre erste mehrtätige Auslandstour nach Italien. Es erwarten sie anspruchsvolle Strecken durch enge Serpentinen und über den Brenner. Bettina hat es endlich nach England geschafft. Doch jetzt ist Konzentration und Improvisationstalent auf königlichem Boden gefragt, denn in England herrscht Linksverkehr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen