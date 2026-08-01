Staffel 1Folge 11vom 01.08.2026
Meister des SportsJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 11: Meister des Sports
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Boris und Bruno prahlen damit, dass sie Tennis spielen können, aber es gibt keinen Platz. Peter und Kate beschließen, einen Platz zu bauen und mit Boris zusammen Tennis zu lernen.
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo