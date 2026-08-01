Staffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Jurassic ChuckJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 4: Jurassic Chuck
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Sonnenstich wirkt sich unberechenbar auf Turbozauren aus. Und so ist Chuck durchgedreht, weil die Sonne sein Gehirn verbrannt hat. Seine Freunde brauchen Hilfe, um Chuck aufzuwecken und ihn zu beruhigen, bevor er die ganze Nachbarschaft erschreckt.
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Turbozaurs
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo