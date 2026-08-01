Staffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Boris der TapfersteJetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 3: Boris der Tapferste
7 Min.Folge vom 01.08.2026
Bruno und Boris beschließen, ein Experiment zu wagen und 24 Stunden mit ihren Abonnenten im Wald zu verbringen … oder besser gesagt, 3 Stunden! Doch dann stoßen sie auf ein schreckliches Biest, das sich als gewöhnlicher Turbozaur entpuppt, der im Wald gesungen hat. Auf der Flucht vor ihm bleiben sie auf einer kaputten Brücke stecken.
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Turbozaurs
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo