Staffel 1Folge 6vom 01.08.2026
Alieninvasion!Jetzt kostenlos streamen
Turbozaurs
Folge 6: Alieninvasion!
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Chuck fährt Rollschuh und hinterlässt kreisförmige Spuren auf dem Boden. Boris und Bruno glauben, es seien UFO-Spuren und wollen sie im Internet veröffentlichen. Um zu verhindern, dass sie etwas über Turbozauren erfahren, beschließen Kate und Peter, die Geschichte von UFOs und Außerirdischen mithilfe von Dinos nachzuspielen.
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Turbozaurs
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo