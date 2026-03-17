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TV total

Weintester Puffi bei den Oscars

ProSiebenFolge vom 17.03.2026
Weintester Puffi bei den Oscars

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Folge vom 17.03.2026: Weintester Puffi bei den Oscars

70 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Puffi blickt zurück auf eine ereignisreiche Woche. Die Oscars, die Enttarnung von Banksy und ein Auftritt im Reality Star-Stil! Und so viele Erfolge müssen gebürtig gefeiert werden. Das geht nur mit einem Besuch auf der größten Weinmesse der Welt.

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