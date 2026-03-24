Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TV total

Grillbrett Extrem - Puffis neue Erfindung!

ProSiebenFolge vom 24.03.2026
Grillbrett Extrem - Puffis neue Erfindung!

Grillbrett Extrem - Puffis neue Erfindung!Jetzt kostenlos streamen

TV total

Folge vom 24.03.2026: Grillbrett Extrem - Puffis neue Erfindung!

50 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Puffis neue Erfindung hat’s in sich: ein Multitool, auf das die Welt gewartet hat. Perfekt für den Frühling, den wir heute liebevoll begrüßen. Dazu gibt’s natürlich wieder das Beste aus Trash & Reality — und wir kümmern uns auch noch um eure Gesundheit.

Alle verfügbaren Folgen