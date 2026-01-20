Zum Inhalt springenBarrierefrei
Therapie am Ozean

ProSieben Staffel 11 Folge 20 vom 20.01.2026
Folge 20: Therapie am Ozean

21 Min. Folge vom 20.01.2026 Ab 12

Waldens Psychotherapeutin gibt ihm einen ungewöhnlichen Auftrag: Um sich nicht mehr ständig zu verlieben, soll er so viel unverbindlichen Sex wie möglich haben! Weil Alan in Waldens Wohnzimmer gerade seine Praxis wiederaufleben lässt, bekommt Walden sofort reichlich Gelegenheit, fremde Frauen zu beglücken. Bald kann er sich vor willigen "Patientinnen" kaum noch retten. Alan wittert ein großes Geschäft: Er wird heimlich Waldens Zuhälter ...

ProSieben
