Two and a Half Men

Wer ist Alan Harper?

Staffel 11Folge 21vom 20.01.2026
Folge 21: Wer ist Alan Harper?

21 Min.Ab 12

Walden findet heraus, dass sein erstes Auto inzwischen bei einem Mann in Colorado gelandet ist. Zusammen mit Jenny und Barry macht er sich auf den Weg, um das alte Erinnerungsstück in Augenschein zu nehmen. Alan genießt zusammen mit Gretchen die sturmfreie Bude ... Doch das harmonische Miteinander des Paares hat schnell ein Ende - denn Gretchen wird klar, warum Alan ursprünglich unter dem falschen Namen "Jeff Starkmann" aufgetreten ist.

