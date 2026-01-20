Two and a Half Men
Folge 21: Wer ist Alan Harper?
21 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Walden findet heraus, dass sein erstes Auto inzwischen bei einem Mann in Colorado gelandet ist. Zusammen mit Jenny und Barry macht er sich auf den Weg, um das alte Erinnerungsstück in Augenschein zu nehmen. Alan genießt zusammen mit Gretchen die sturmfreie Bude ... Doch das harmonische Miteinander des Paares hat schnell ein Ende - denn Gretchen wird klar, warum Alan ursprünglich unter dem falschen Namen "Jeff Starkmann" aufgetreten ist.
Two and a Half Men
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
