Mit Waldi in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 22: Mit Waldi in die Zukunft
21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Für Alan läuft scheinbar alles perfekt: Gretchen hat seinen Heiratsantrag angenommen, und Larry hat ihm verziehen, dass er den "Jeff Strongman" gemimt hat, um sich nicht als Lyndseys Ex-Liebhaber zu erkennen zu geben. Lyndsey gegenüber ist Larry allerdings nicht so großzügig und serviert sie ab. Völlig betrunken sprengt sie daraufhin Gretchens und Alans Hochzeitsfeier - und hat auch noch Unterstützung in Form von Gretchens Ex-Verlobtem organisiert ...
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen