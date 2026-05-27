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Two and a Half Men

Mit Waldi in die Zukunft

ProSiebenStaffel 11Folge 22vom 27.05.2026
Mit Waldi in die Zukunft

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Two and a Half Men

Folge 22: Mit Waldi in die Zukunft

21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Für Alan läuft scheinbar alles perfekt: Gretchen hat seinen Heiratsantrag angenommen, und Larry hat ihm verziehen, dass er den "Jeff Strongman" gemimt hat, um sich nicht als Lyndseys Ex-Liebhaber zu erkennen zu geben. Lyndsey gegenüber ist Larry allerdings nicht so großzügig und serviert sie ab. Völlig betrunken sprengt sie daraufhin Gretchens und Alans Hochzeitsfeier - und hat auch noch Unterstützung in Form von Gretchens Ex-Verlobtem organisiert ...

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