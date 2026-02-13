Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Der Busch bin ich

ProSiebenStaffel 2Folge 11vom 13.02.2026
Der Busch bin ich

Two and a Half Men

Folge 11: Der Busch bin ich

21 Min.Folge vom 13.02.2026

Charlie wundert sich, dass plötzlich wildfremde Frauen pikante Einzelheiten über sein Privatleben wissen. Als Jake zufällig im Internet auf diverse Informationen über seinen Vater stößt, entdeckt Charlie eine Hass-Seite im Web, auf der seine enttäuschten Ex-Geliebten über ihn herziehen. Charlie versucht, die Frauen umzustimmen, doch der Schuss geht nach hinten los. Schließlich erzählt er Rose von seinem Problem - mit überraschendem Ergebnis.

ProSieben
