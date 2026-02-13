Two and a Half Men
Folge 11: Der Busch bin ich
21 Min.Folge vom 13.02.2026
Charlie wundert sich, dass plötzlich wildfremde Frauen pikante Einzelheiten über sein Privatleben wissen. Als Jake zufällig im Internet auf diverse Informationen über seinen Vater stößt, entdeckt Charlie eine Hass-Seite im Web, auf der seine enttäuschten Ex-Geliebten über ihn herziehen. Charlie versucht, die Frauen umzustimmen, doch der Schuss geht nach hinten los. Schließlich erzählt er Rose von seinem Problem - mit überraschendem Ergebnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
