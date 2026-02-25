Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

ProSiebenStaffel 3Folge 11vom 25.02.2026
Folge 11: Santas Dorf der Verdammten

22 Min.Folge vom 25.02.2026

Endlich hat Alan seine Traumfrau gefunden: Sandy kocht gut, ist ordentlich, macht die Wäsche und sieht fantastisch aus. Aber als sich Weihnachten nähert, kommen den Brüdern Zweifel an Sandys Verstand. Ist es ihr Kontrollwahn? Sind es die perfekt einstudierten Weihnachtslieder? Oder ist es die Tatsache, dass der Weihnachtsmann dieses Jahr nicht kommt, weil sie wieder einmal vergessen hat, ihm Kekse rauszustellen? Irgendetwas sagt Alan, er sollte vor dieser Frau Angst haben.

ProSieben
