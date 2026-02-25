Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Ein gewisses Ziehen

ProSiebenStaffel 3Folge 12vom 25.02.2026
Ein gewisses Ziehen

Ein gewisses ZiehenJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 12: Ein gewisses Ziehen

22 Min.Folge vom 25.02.2026

Charlie gesteht einer Psychologin, dass sein Bruder ihn in den Wahnsinn treibt. Alan, erzählt er ihr, befinde sich in einer tiefen Lebenskrise, weil sein Sohn langsam flügge werde. Als Charlie mit ihm ins Kino gehen und ihn ablenken will, da Jake bei einem Kumpel übernachtet, hat Alan einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Im Kino, in der Buchhandlung, im Auto ... Am Ende landen die beiden mit zwei Mädchen zuhause. Aber auch das geht schief!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen