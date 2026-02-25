Zum Inhalt springenBarrierefrei
Selbsterniedrigung ist ein visuelles Medium

ProSiebenStaffel 3Folge 13vom 25.02.2026
22 Min.Folge vom 25.02.2026

Charlie hat es nicht leicht mit seiner neuen Freundin Mia. Eigentlich könnte sie die Frau seines Lebens sein, aber vorerst will sie noch eine platonische Beziehung mit ihm führen, und verlangt, dass er in dieser Zeit mit keiner anderen Frau schläft! Das ist - speziell für Charlie - leichter gesagt als getan. Als Mia ihn dabei erwischt, wie er sich mit seiner alten Freundin Kandi auf der Terrasse betrinkt, scheint alles aus und vorbei.

ProSieben
